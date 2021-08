PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé décidé à rester, Messi et un indice fort disent le contraire !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La dernière ligne droite du mercato en Europe sera marquée par la grande décision de Kylian Mbappé. Celle-ci serait tombée pas plus tard qu’hier soir : il a décidé de rester au PSG cette saison. Selon la Cadena SER, l’attaquant de 22 ans a informé le vestiaire du PSG de sa décision d’honorer sa dernière année de contrat dans la capitale.

Leonardo, avec qui les relations sont pourtant fraîches, aurait également été mis au parfum. Eu égard à la complexité du dossier Mbappé, il convient néanmoins de rester prudent... d’autant que les intervenants de l’émission El Chiringuito d’hier soir ne plaident pas en faveur de cette hypothèse. Pour eux, l’arrivée de Messi le pousse même à quitter le PSG pour rebondir au Real Madrid !

« Mbappé sait qu’il peut être au-dessus de Messi cette année et cela ne rapproche tout naturellement du Real Madrid », a fait savoir Edu Aguirre. « Mbappé veut être le numéro 1 et il sait qu’il sera toujours derrière Messi et Neymar au PSG », a renchéri Tomas Roncero. Roberto Morales a lâché un autre indice fort sur un rapprochement du champion du monde avec Madrid : « Il y a trois semaines, la mère de Mbappé est venue visiter une maison sur place. »

"Hace 3 SEMANAS la madre de MBAPPÉ estuvo en MADRID viendo una CASA"



