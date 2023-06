PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé et Pérez enfin réconciliés, coup de théâtre en vue cet été ?

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Le mano-a-mano entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette se poursuit en tête du classement des buteurs de L1. Avec 28 réalisations, l’attaquant du PSG devance d’une unité son homologue de l’OL et devra garder son avance, voire l’amplifier face à Clermont en espérant que son rival lyonnais ne cartonne pas à Nice (21h).

Pérez a une bonne intuition avec Mbappé

Eb attendant, Mbappé en aurait profité pour régler les affaires courantes et se réconcilier avec Florentino Pérez. Un an après sa prolongation au PSG, Relevo explique que le crack de 24 ans se serait excusé auprès du président du Real Madrid pour sa manière de faire. Le patron de la Casa Blanca aurait accepté ses excuses. Il y a par ailleurs un sentiment que Mbappé n'exercera pas son option et qu'il est prêt à changer d'air pour arriver à Madrid libre l’été prochain.

Pour résumer Kylian Mbappé se serait récemment réconcilié avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, un an après sa prolongation au PSG. Le patron de la Casa Blanca aurait accepté ses excuses avec la sensation qu'il viendra libre en 2024.



