PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé et sa mère sortent encore du silence !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé (23 ans) a lâché une petite bombe qui fait son chemin depuis hier soir. Nommé meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP pour la troisième saison de sa carrière, l’attaquant du PSG a fait savoir que la décision au sujet de son avenir personnel serait très bientôt rendue publique.

José Felix Diaz, journaliste chevronné de Marca, assure même que tout aurait été bouclé la semaine dernière. C’est à ce moment précis qu’un accord aurait été trouvé entre les deux parties. On se rappelle d’ailleurs que la mère de Mbappé était sortie de l’ornière sur Twitter pour démentir tout accord de prolongation au PSG.

Fayza Lamari, silencieuse depuis ce message, a ressorti son clavier pour rendre hommage au club de Bondy suite à la récompense de son rejeton. Un sobre « 93140 BONDY », a-t-elle publié sur son compte. Mbappé, lui, peut afficher sa fierté : « Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison. »

Pour résumer Au lendemain de la prise de parole de Kylian Mbappé (23 ans) au sujet de son avenir, qui sera bientôt tranché, l’attaquant phare du PSG ainsi que sa mère Fayza Lamari ont de nouveau brisé le silence. Pour la bonne cause...

Bastien Aubert

Rédacteur