PSG - Mercato : ça brûle entre Mbappé et le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Pour résumer

Une nouvelle histoire de plus dans la carrière de Kylian Mbappé, qui va faire couler beaucoup d’encre. Pour cause, à un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est plus proche que jamais de quitter le PSG, et les suppositions sur son avenir ne risquent pas de s’arrêter de si vite.