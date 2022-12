PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé fixe trois conditions pour rester dont le départ de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce lundi, OK Diario a fait des révélations sur les intentions de Kylian Mbappé pour son avenir. Selon les informations du média espagnol, l'attaquant français aurait posé trois conditions pour rester longtemps au Paris Saint-Germain et ne pas flirter avec le Real Madrid ou tout autre club potentiellement intéressé l’été prochain.

La première exigence de l'ancien Monégasque ne serait autre que le départ de Neymar, avec qui les relations se sont refroidies ces derniers mois. Par ailleurs, Kylian Mbappé aurait exigé la signature de l'avant-centre de Tottenham, Harry Kane, et l'arrivée de Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, sur le banc parisien. Les dirigeants parisiens sont prévenus !

Pour rester longtemps au PSG et ne pas flirter avec le Real Madrid ou tout autre club potentiellement intéressé l’été prochain. , Kylian Mbappé aurait demandé le départ de Neymar et les arrivées d'Harry Kane et Zinédine Zidane.