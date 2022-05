PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé livre 3 nouveaux indices de taille sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin. Après des mois de tergiversations en tout genre, l’attaquant du PSG va enfin dire dans quel club il évoluera la saison prochaine : Paris ou le Real Madrid ? Selon Romain Molina, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer le message qu’il allait prolonger son contrat de manière très peu discrète.

Guillem Balague, lui, a entendu dire que Florentino Pérez, présent hier soir au Bernabeu pour le match contre le Betis Séville (0-0), avait déclaré au vestiaire du Real Madrid que Mbappé n’y signerait pas à l’intersaison.

Dans les faits, il y a des indices disséminés ici et là par le clan Mbappé. L’Équipe parle notamment du match contre le FC Metz ce soir, pour lequel les Mbappé ont demandé plus de billets que d’ordinaire... Autre détail : le champion du monde 2018 avait prévu d’aller chez le coiffeur hier à 17 heures, comme s’il avait une grande annonce à faire aujourd’hui.

Celle-ci aura bien lieu. « Ce soir au Parc, juste avant la remise du Trophée de Champions de France à toute l’équipe, seulement 3 joueurs seront appelés individuellement pour dire quelques mots au public : Verratti, Marquinhos et... Mbappé », fait savoir Olivier Tallaron sur Twitter. L’heure tourne.

