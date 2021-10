PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé joue un sale tour à l’émir du Qatar... et à Le Graët !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé a décidé de vider son sac. Après une fin d’été à attendre gentiment que le PSG accepte l’offre pharaonique du Real Madrid pour le recruter, le champion du monde a vu ses dirigeants se dédire et repousser les avances de la Casa Blanca. S’il a gardé sa rancœur jusqu’à présent, le buteur de 22 ans a donc ouvert son cœur dans L’Équipe du jour et sur les ondes de RMC Sport (18h).

Affront ultime aux dirigeants du PSG : cela n’a jamais été validé par eux en amont ! « L’interview de Mbappé accordée à RMC a été réalisée sans consultation du PSG », croit savoir le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter. « C’est une vengeance de Mbappé envers Leonardo et Al-Nasser Khelaïfi », a avancé Fernando Sanz dans l’émission El Chiringuito. Par ricochet, l'émir du Qatar doit aussi se sentir visé puisque son autorité est automatiquement sapé par un tel agissement. Que le PSG se rassure : il n’est pas la seule cible de Mbappé.

Noël Le Graët en prend aussi pour son grade, le président de la FFF ayant dévoilé à la rentrée en public une conversation intime avec lui après l’Euro. « Ça, je ne l’ai pas compris. Il a souhaité me rencontrer tout de suite après l’Euro, je lui ai dit que je partais en vacances, et on s’est vus dès que je suis revenu. C’était quelque chose de confidentiel, et quand c’est sorti, non, je n’ai pas compris, a-t-il soufflé. Je ne lui en tiens pas rigueur, je pense qu’il avait ses raisons, mais je ne me suis pas plaint pour un penalty, ce n’est pas vrai. Ce dont je me suis plaint auprès de lui, c’est d’avoir été insulté et traité de “singe” pour un penalty. Ce n’est pas la même chose. »

« Partir était la suite logique »



La une du journal L'Équipe de ce mardi 5 octobre https://t.co/hibGxFDXPv pic.twitter.com/tMD7oU9UZq — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2021