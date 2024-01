PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé lâche une énorme bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que son avenir est au cœur de toutes les attentions, la bataille faisant rage entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé, qui fait ce mercredi la Une de GQ France, a accordé une interview au magazine. Questionné sur le départ de stars en Arabie saoudite ou aux États-Unis, l'attaquant français a annoncé qu'un jour il quitterait aussi l'Europe. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ "À un moment ce sera à mon tour de partir" "Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin", a confié le champion du monde 2018. Kylian Mbappé n'a donc toujours pas révélé son choix pour l'été prochain mais lâche avec cette déclaration une énorme révélation sur son futur. . @KMbappe est à la Une du numéro de février de GQ.



Capitaine de l’équipe de France à l’horizon de l’Euro 2024, l’attaquant français est aussi à un tournant de sa carrière. C’est quoi la prochaine étape ?



