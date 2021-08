PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé pas convaincu par le recrutement XXL de Leonardo ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé pas satisfait du mercato parisien ? Malgré l’arrivée de stars planétaires, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, le média espagnol AS rapporte que l’attaquant français douterait encore du projet du Paris Saint-Germain et que cela ne l’inciterait pas à prolonger.

Alors que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain dans un an, de tels propos risquent de continuer d’enflammer la rumeur d’un départ. Reste à savoir si les dirigeants parisiens prendront le risque de le voir partir libre dans un an ou s’ils le vendront dès cet été. Alors que le mercato parisien semble pour l’instant être une réussite, nul doute que le feuilleton Mbappé pourrait venir polluer le début de saison des Rouges et bleus

