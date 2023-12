PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sait déjà où il jouera la saison prochaine !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’avenir de Kylian Mbappé refait surface cette semaine alors que le PSG joue son avenir en Ligue des champions. Dans son édition du jour, L’Équipe a expliqué que la star tricolore ne conditionnerait pas son futur personnel au parcours européen du club de la capitale.

« Mbappé a déjà sa décision »

Vrai, selon José Alvarez. Et pour cause : Mbappé saurait déjà où il évoluera la saison prochaine ! « Que le PSG gagne ou soit éliminé de la Ligue des champions importe peu, Mbappé a déjà sa décision », a affirmé le journaliste au micro d’El Chiringuito sans en dire plus sa destination.

😯"MBAPPÉ ya tiene la DECISIÓN TOMADA".



➡️"No influye una posible eliminación en la Champions".



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2023

