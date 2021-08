PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sanctionné sportivement pour son refus de prolonger ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce mardi matin, c'est deux salles, deux ambiances pour les fans du PSG. Soit ils optent pour la version optimiste concernant Kylian Mbappé et lisent Le Parisien, soit ils sont d'humeur pessimiste et jettent un œil à El Chiringuito. Le quotidien francilien explique que le natif de Bondy a repris l'entraînement dans un excellent état d'esprit, qu'il est d'humeur joyeuse et déjà prêt à reprendre la compétition, face à Troyes samedi. S'il refuse toujours de prolonger, il est en tout cas certain de rester à Paris en 2021/22, contrairement à ce qu'affirment les médias espagnols. Et malgré les pressions qu'il pourrait subir.

De l'autre côté des Pyrénées, on a pris bonne note de cet article. Mais on veut croire que le prodige veut toujours quitter le PSG dès cet été. D'ailleurs, Florentino Pérez n'attendrait qu'une prise de position officielle de sa part pour se lancer dans la bataille. Les journaliste d'El Chiringuito sont également persuadés que s'il n'a pas joué le Trophée des Champions dimanche, c'est une décision de la direction qatarie, qui veut lui faire payer sa position. Rien à voir avec le fait qu'il n'était pas du tout prêt physiquement…

Qui croire ? A priori, les journalistes du Parisien semblent mieux placés que leurs homologues espagnols mais on ne saura le fin mot de tout ça que le 31 août. Et encore…

🤔 "Si MBAPPÉ tuviera CLARO que su vida está ligada al PSG, hubiera JUGADO la SUPERCOPA" 🤔



Las dudas de @alfredoduro1 en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/PBShqbkSyR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 2, 2021