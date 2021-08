PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé se sert de Messi pour envoyer un message clair

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Alors que le Real Madrid mène actuellement une guerre des nerfs et d'influence avec la direction du PSG pour attirer Kylian Mbappé avant mardi soir minuit, le dénouement du dossier est aujourd'hui très incertain. Le club de la Capitale n'a pas encore répondu aux Merengue suite à leur dernière offre de 180 M€ bonus compris pour attirer le Champion du Monde... Et on ne peut pas franchement dire que la situation contrarie Mbappé.

Bien qu'il n'a pour l'heure aucune intention de prolonger son contrat au delà de juin 2022, le natif de Bondy ne donne pas franchement l'impression d'avoir envie de partir à tout prix de Paris cet été. Encore moins alors que Lionel Messi vient d'arriver de Barcelone et s'apprête à disputer son premier match avec le PSG dimanche soir à Reims.

Sur Instagram, l'international tricolore a posté une photo de lui, tout sourire, en compagnie du sextuple Ballon d'Or avec les émojis d'un ballon et du soleil pour définir son bonheur actuel de pouvoir jouer avec la Pulga.