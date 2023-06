PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sort du silence et annonce où il jouera la saison prochaine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce mardi, Le Parisien a annoncé que Kylian Mbappé voudrait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, entendant profiter du départ d’Espagne de Karim Benzema pour tenter de signer dès maintenant à Madrid.

Mbappé annonce qu'il restera au PSG cet été !

La réponse du Bondynois n'a pas tardé puisqu'un peu plus d'une heure après la sortie de ces informations, le champion du monde 2018 a formellement démenti son envie de départ pour le Real Madrid sur ses réseaux sociaux, certifiant qu'il resterait au PSG cet été. "MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", a écrit l'ancien Monégasque sur Twitter.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

