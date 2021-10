PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé temporise, contre-offensive de l’émir du Qatar !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) est bel et bien relancé. Après des discussions interminables durant le mercato estival, le Real Madrid et le PSG reviennent pour s’écharper en public au sujet du champion du monde 2018.

Hier soir, on a ainsi appris de la bouche de Nicolo Schira que Florentino Pérez est très confiant à l’idée de faire signer Mbappé libre en 2022 en lui offrant un contrat de six ans et un salaire annuel d’environ 40 millions d’euros. L’offre est sur la table mais elle ne sera bientôt pas la seule. Mis au courant, l’émir du Qatar aurait demandé à sa garde rapprochée de répliquer en grand avec un timing déjà bien précis en tête.

Offre du PSG dégainée après la trêve

« Il y a une détermination totale, côté PSG, à ne pas renoncer à prolonger le contrat de ce joueur, explique L’Équipe. Aucun accord n’est encore scellé entre le joueur et le Real et s’il existe encore un entrebâillement, ce dont le club de la capitale est convaincu, alors il entend y glisser un pied parce que le dialogue n’est pas rompu entre le joueur et ses dirigeants. Des discussions pourraient même reprendre à l’issue de la trêve internationale pour relancer l’idée d’une prolongation. »

Quelle est la position de Mbappé aujourd’hui ? « Il a demandé sept fois aux journalistes d’attendre à la question de savoir s’il allait prolonger au PSG, a assuré hier soir Josep Pedrerol dans son émission El Chiringuito. Il faut aussi savoir que l’entourage proche de Mbappé qui souhaite le voir prolonger au PSG est le même qui lui a conseillé de parler aux médias... »

