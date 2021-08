PSG, Real Madrid - Mercato : Nasser Al Khelaïfi ne semble pas vouloir d'un départ d’Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Nasser Al-Khelaïfi semble fermer la porte à un départ d’Mbappé. Le président du PSG, présent en Turquie suite au tirage de la Ligue des Champions à Istanbul a bien sur été interrogé sur le tirage de son club mais également le cas Mbappé.

« J’ai été très clair, on a toujours été très clair. On ne va pas se répéter à chaque fois. On ne va pas changer notre position » a déclaré le qatarien au micro de beIN Sports. Une déclaration qui fait écho à ce que souhaite NAK, prolonger Mbappé. Affaire à suivre.

🏆 #UCL 🎙 Nasser Al-Khelaïfi : "Pour aller au bout, il faut gagner chaque match !" pic.twitter.com/nf6FMMZuvd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 26, 2021