PSG, Real Madrid – Mercato : Ndombélé, le va-tout parisien dans le dossier Mbappé ?

Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino n'a pas voulu parler de la rumeur Tanguy Ndombélé (Tottenham, 25 ans). « Je n'aime pas parler d'un joueur d'une autre équipe, je n'aime pas parler des rumeurs. On a déjà un groupe de qualité. Le club a fait des efforts importants pour que l'on ait un effectif de qualité. Ce n'est pas vraiment le moment d'en parler. Des joueurs peuvent être proposés au club, il faut toujours écouter », a notamment déclaré l'Argentin qui n'était pas sans savoir que ça travaill » beaucoup en coulisses sur le dossier.

Les agents de Ndombélé sont à Paris pour négocier

Si le PSG avance sur des négociations serrées, mêlant prêt payant avec prise en charge d'un pourcentage du salaire ou échange, dans le clan Ndombélé on entend faire bouger le dossier. Quitte à forcer un peu la main au président des Spurs Daniel Levy, plus réticent à faire un mauvais coup financier qu'un Antonio Conte qui ne compte pas sur l'ancien Lyonnais.

S'il a été approché par Naples, l'AS Roma et des clubs espagnols comme l'Atlético Madrid, Tanguy Ndombélé ne jure que par le PSG. D'après Foot Mercato, les représentants de l'international français seraient même à Paris pour tenter de faire avancer favorablement le dossier. Un dossier également poussé en coulisses par Presnel Kimpembe... et Kylian Mbappé. Très sensible à l'avis du Bondynois dans le contexte compliqué de sa prolongation de contrat, le PSG peut-il faire signer Ndombélé dans l'espoir de le détourner du Real Madrid ? Toutes les stratégies sont envisageables. Foot Mercato rappelle notamment que Leonardo, qui n'était pas très chaud pour Ndombélé il y a encore quelques mois, a subitement changé d'avis...