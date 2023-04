PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau chamboulement pour l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Kylian Mbappé a pris ses distances avec Jonathan David en tête du classements des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Auteur d’un doublé hier à Angers (2-1), l’attaquant du PSG a pris deux réalisations d’avance sur son homologue canadien, qui aura tout loisir de combler son retard cet après-midi à Auxerre (17h). En attendant, la presse catalane a de nouveau évoqué l’avenir de Mbappé avec un coup de tonnerre annoncé.

Mbappé snobé par le Real cet été ?

Selon Sport, Florentino Pérez ne l’attend plus au Real Madrid et veut miser sur les prolongations d’un effectif déjà en place pour affronter l’avenir. Avec Endrick recruté pour 2024, le président du Real Madrid se focalisera sur Jude Bellingham et Erling Haaland comme principaux objectifs cet été et donnera plus d’opportunités à des jeunes du cru comme Alvaro Rodriguez. Mbappé ne serait donc plus attendu à la Casa Blanca cet été, vraiment ?

Así abren las portadas deportivas del sábado 22 de abril https://t.co/IYn2dBwp7r — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) April 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer La presse espagnole sort une nouvelle bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé, auteur de deux nouveaux buts vendredi à Angers avec le Paris Saint-Germain (2-1) : le joueur de 24 ans ne ferait plus partie des pistes du Real Madrid en vue du mercato estival.

Bastien Aubert

Rédacteur