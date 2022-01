PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau coup de théâtre pour Pogba !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ce vendredi, le journal L'Equipe a affirmé que Paul Pogba était une priorité du Paris Saint-Germain pour l'été prochain et que le directeur sportif parisien, Leonardo, avait même déjà échangé avec son agent, Mino Raiola, à plusieurs reprises sur le sujet.

Mais le milieu de terrain français, à qui il ne reste plus que cinq mois de contrat, n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir et aurait la porte à une prolongation avec Manchester United. En effet, selon les informations du Sun, le champion du monde 2018 pourrait prolonger son contrat avec les Red Devils si Ralf Rangnick était nommé manager permanent du club mancunien. Le technicien allemand aurait impressionné Paul Pogba et lui aurait promis de construire une équipe compétitive autour de lui.

Paul Pogba’s future at Man Utd hinges on the future of Ralf Rangnick | @ncustisTheSunhttps://t.co/jWt2JMEkGv — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2022