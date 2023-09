PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau tournant retentissant dans le feuilleton Mbappé !

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a fait un point sur l'avenir de Kylian Mbappé. Selon nos confrères, le capitaine des Bleus, qui arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, ne souhaiterait toujours pas prolonger son bail avec le club de la capitale.

Mais pour CaughtOffside, Fabrizio Romano n'a pas donné le même son de cloche concernant l'avenir de l'ancien Monégasque. D'après le célèbre journaliste italien, Kylian Mbappé serait en pourparlers avec les dirigeants parisiens pour signer un nouveau contrat dans lequel il pourrait y avoir une clause de départ l'été prochain. Ce qui pourrait permettre au champion du monde 2018 de rejoindre notamment le Real Madrid et au PSG de toucher une indemnité de transfert.

