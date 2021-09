PSG, Real Madrid - Mercato : offre stratosphérique pour faire craquer Mbappé, Messi explosé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le feuilleton Kylian Mbappé va continuer de plus belle. Courtisé au mercato estival par le Real Madrid, l’attaquant de 22 ans est finalement resté au PSG mais souhaiterait encore signer en Espagne.

« Mbappé a confié à ses coéquipiers en équipe de France qu’il aimerait venir au Real Madrid au mercato d’hiver », a fait savoir Eduardo Inda hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. En pleine période post Covid, il n’est néanmoins pas sûr que Florentino Pérez prenne le risque de débourser une somme folle pour un joueur potentiellement libre six mois plus tard.

L’émir du Qatar le sait et devrait revenir à la charge via Nasser Al-Khelaïfi à l’automne pour tenter de prolonger une nouvelle fois son contrat. Avec une offre stratosphérique digne de Lionel Messi à la clé ! « Le PSG va offrir à Mbappé plus que ce que touche Messi depuis son arrivée », a avancé Eduardo Inda hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Pour mémoire, l'attaquant argentin a un salaire d'environ 40 millions d'euros par an dans la capitale.

🚨 "El PSG va a OFRECER MÁS dinero a MBAPPÉ que el que cobra MESSI" 🚨



La información de #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/8yFbrFN5me — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2021