PSG, Real Madrid - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Sur le plateau du Transfer Window Podcast, le journaliste du Times, Duncan Castles, a assuré que plusieurs offres de prolongation avec une belle revalorisation salariale à la clé auraient été soumises par le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé, en fin de contrat l'été prochain et courtisé ardemment par le Real Madrid.

Mais les tentatives de l'état-major du PSG n'auraient rien données et l'attaquant français, qui aura le dernier mot dans ce feuilleton, ne voudrait toujours pas prolonger son contrat avec le club de la capitale. On apprend également qu'outre la Maison Blanche, Manchester City serait prêt à recruter Kylian Mbappé à n’importe quel prix.

• Man City want Mbappe 'at any cost'

• Rice requests talks over West Ham's £100m+ asking price

• Man Utd's trophy drought extended

• Barca shortlist Low as Koeman replacement

• Tuchel to pique Pep (again)?

• Blatant Disregard for Rules awardhttps://t.co/K2P1g4ZXiC pic.twitter.com/cS1hM3hKsv