PSG, Real Madrid - Mercato : on en sait plus sur l'intérêt du Bayern Munich pour Mbappé

Ce mercredi, le média allemand, SPORT1, a annoncé que le Bayern Munich serait entré dans la danse pour tenter d'arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Interrogé sur cette rumeur dans l'émission L'Équipe de Greg sur la chaîne L'Équipe, Alexis Menuge a confirmé l'intérêt du club bavarois pour l'ancien Monégasque.

Mbappé au Bayern Munich, pas si utopique ?

"Kylian Mbappé au Bayern Munich, ce n'est pas mission impossible. Mais le Bayern part de très loin. Il y a quelques temps, Uli Hoeness, son patron, déclarait que le club n'était capable que de payer une seule jambe du joueur français. Mais les choses ont changé puisque les dirigeants ont présenté un chiffre d'affaires annuel il y a quelques jours de 830 millions d'euros. Et on a vu que ce club était capable de mettre 100 millions d'euros sur la table pour recruter un Harry Kane. Le fait que Kylian Mbappé soit gratuit en terme d'indemnité de transferts l'été prochain change beaucoup les choses. En tout état de cause, les dirigeants mais aussi Thomas Tuchel sont des grands fans de Kylian Mbappé et les supporters, eux, l'attendent déjà les bras ouverts", a confié le journaliste français, correspondant à Munich pour L'Équipe.

