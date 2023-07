PSG, Real Madrid - Mercato : Paris risque gros en mettant Mbappé à l’écart

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Suite à la décision de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé risque de passer la saison prochaine sur le banc s’il ne part pas cet été. Une situation conflictuelle qui bénéficierait aux joueurs car en faisant cela, le PSG s’expose à de gros risques.

Le PSG joue avec la loi

Le PSG ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec Kylian Mbappé. Le club parisien s’expose à de lourdes sanctions s’il venait à laisser le joueur en tribunes durant la saison à venir. Si la FIFA ne peut pas sanctionner le PSG, la FFF le peut en revanche, selon la Cadena De Ser. Des sanctions financières pourraient être infligées. De plus, Kylian Mbappé pourrait engager une action en justice s’il estime que c’est nécessaire, la loi du travail irait a priori dans son sens. « Une mise en tribune toute la saison pourrait même aller jusqu’à libérer le joueur de son contrat de façon unilatérale, et Mbappé pourrait même récupérer une indemnité en guise de compensation », rappelle Foot Mercato. « Si son désir, c’est de ne pas prolonger, on n’a pas à lui faire des menaces pour qu’il prolonge » a déclaré l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), qui a également affiché son soutien au Français. Le PSG pourrait voir son piège se retourner contre lui…

