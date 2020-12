PSG, Real Madrid - Mercato : Pérez est loin d’avoir abdiqué avec Mbappé

Si le Paris Saint-Germain a accéléré depuis une dizaine de jours afin de boucler la prolongation de Kylian Mbappé (21 ans) au delà de juin 2022, l'issue du dossier est encore incertaine. A l'image du directeur sportif Leonardo, qui a évoqué le sujet samedi dernier sur Canal+, l'Etat-major francilien est un peu plus optimiste quant à une issue positive du dossier avant la fin de saison.

Les incertitudes autour du Real jouent pour Paris

Sur RMC, un proche du dossier explique que Mbappé demande beaucoup de garanties sportives mais semble plus enclin à resigner qu'il y a quelques semaines : « Le contexte actuel et la crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian et lui a rappelé qu’il était dans des conditions quasi parfaites au PSG ».

Malgré ce rapprochement, Florentino Perez n'a pas abdiqué. Toujours selon le site internet, le Real Madrid – bien que dans une situation économique un peu moins florissante que par le passé – garde un œil très attentif sur le dossier de prolongation. Les Merengue n'ont toutefois pas de visibilité sur leurs moyens l'été prochain et ne savent pas encore s'ils pourront monter une offre de transfert autour de 180 M€ en plus d'offrir un salaire XXL (supérieur à 22 M€ par an) au jeune français.