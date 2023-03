PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès affiche une tendance lourde pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis le retour de la Coupe du monde, Kylian Mbappé n’envoie que des signaux positifs au PSG. L’attaquant de 24 ans veut être un leader pour ses coéquipiers pour n’avoir aucun regret et pousser les autres à se dépasser. Malgré un mercato hivernal totalement raté par le club, il sait aussi que le président Nasser Al-Khelaïfi et son équipe, ainsi que Luis Campos, ont commencé à travailler sur le recrutement de la saison prochaine. « Kylian est devenu notre recordman de buts la semaine dernière (201 depuis son arrivée à l’été 2017), ce qui veut dire qu’il est le plus grand joueur de l’histoire du club, devant tant de talents qui ont joué pour le PSG, explique Al-Khelaïfi dans L’Équipe. Je suis tellement fier de ce qu’il fait pour le club et je sais qu’il va battre encore des records. Il aime les records et les records l’aiment. C’est une inspiration pour tout le monde, pour les Parisiens mais aussi pour la France. C’est un ambassadeur du football dans le monde. » Au sujet de son avenir, Mbappé ne décidera rien avant la fin de la saison mais Pierre Ménès semble convaincu qu’il restera au PSG quoi qu’il arrive. « Mbappé semble tellement attaché à Paris que j’ai confiance de le voir continuer son œuvre sous ce maillot-là, a-t-il analysé sur son blog. On va lui donner rendez-vous à son 300e but... » L1, J26 : "Mbappé semble tellement attaché à Paris que je le vois rester longtemps au PSG"



Retour sur les trois premiers matchs de cette 26e journée, avec un focus sur PSG-Nantes et le record de Kylian.https://t.co/p6d9eFujuH — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 4, 2023

Pour résumer Si Kylian Mbappé (24 ans) a son avenir entre les mains au Paris Saint-Germain, Pierre Ménès semble persuadé que l’attaquant tricolore aime tellement la capitale qu’il y restera encore très longtemps. N'en déplaise au Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur

