PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès en dit plus sur l’avenir de Mbappé

Kylian Mbappé a fait coup double vendredi au Parc des Princes. Face au Montpellier HSC (4-0), l’attaquant du PSG a non seulement trouvé le chemin des filets pour la première fois en 2021 mais il a aussi fait le point sur son avenir et la possible prolongation qui l’attend à Paris.

« On discute avec le club. On veut trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme. Je suis très heureux à Paris, avec ces supporters (…) Je veux réfléchir sur ce que je veux faire, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

« Mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester à Paris ? »

Déjà volubile sur Twitter concernant la sortie de Mbappé, Pierre Ménès a analysé ses dires avec plus de profondeur. « Mbappé s’est réveillé et a parlé avec beaucoup d’humilité et d’intelligence à la fin du match, reconnaissant qu’il n’avait pas été bon ces derniers temps et qu’au prix où il était payé, il pouvait jouer tous les trois jours, insiste le consultant de Canal+. Il a aussi évoqué son avenir, sans lâcher d’info évidemment mais avec une certaine franchise. De toute façon, vu la situation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont les moyens de s’offrir Mbappé et le salaire qui va avec. Surtout qu’au Real, ce n’est pas une star qu’il faut acheter mais toute une équipe à reconstruire. Est-ce mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester à Paris ? Chacun jugera depuis sa fenêtre. »