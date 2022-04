PSG, Real Madrid - Mercato : Pochettino doublé par un ancien Parisien dans un grand club ?

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Contrairement à celui concernant Kylian Mbappé, le feuilleton Mauricio Pochettino ne laisse que très peu de doutes sur sa conclusion. L'entraîneur argentin, arrivé au début de l'année 2021, devrait quitter le PSG après avoir perdu le titre de champion la saison passée et s'être fait sortir sans gloire deux fois en C1. Son nom a circulé du côté du Real Madrid mais Carlo Ancelotti devrait rester en place encore un an, surtout s'il décroche la Liga ou, mieux, la Champions League.

Mais c'est surtout Manchester United qui le piste. Les Red Devils ont coché le nom de plusieurs techniciens, celui de l'Ajax Amsterdam (Erik ten Hag) mais également celui de Chelsea, Thomas Tuchel ! C'est le quotidien allemand Bild qui a révélé cette information dans son édition du jour. L'actuel entraîneur du PSG doublé par son devancier à MU ? C'est possible mais loin d'être fait. En effet, le média teuton explique que Tuchel préférerait continuer chez les Blues, avec qui il est devenu champion d'Europe la saison passée et champion du monde à l'automne.

Manchester United are interested in appointing Thomas Tuchel as their new manager, but Tuchel would prefer to stay at Chelsea if possible, according to Sport Bild 👀 pic.twitter.com/FHCNRdjySy