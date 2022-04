PSG, Real Madrid – Mercato : Pochettino rétropédale sur son cas et celui de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

S'il a assuré hier en conférence de presse être sûr à 100% qu'il serait encore sur le banc du PSG avec Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine, Mauricio Pochettino est revenu sur ses propos dans l'avant-match de Strasbourg – Paris ce vendredi soir sur Prime Vidéo.

L'Argentin assure avoir mal compris la question : « Est-ce que j'ai dit que Mbappé et moi on resterait à 100% au PSG la saison prochaine ? Je n'ai pas dit ça, ce n'était pas ça mon message. J'ai répondu pour aujourd'hui, pas pour la saison prochaine ». Pas forcément rassurant du coup...

Paris Saint-Germain coach Mauricio Pochettino clarifies his words on Kylian Mbappé ‘100% staying at the club’ together with him. 🚨⤵️ #PSG



“I said me and Mbappe will 100% stay at PSG next season? No… I was talking about the present”, Poch told @PVSportFR.