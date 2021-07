PSG, Real Madrid - Mercato : Ramos arrive à Paris, il accuse déjà le coup

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le parcours de l’Espagne à l’Euro s’est achevé hier soir à Wembley. Menée au score par l’Italie, sur un nouveau but inspiré de Federico Chiesa, la Roja a réussi a égalisé dans le money time grâce à Alvaro Morata (28 ans).

Quelques minutes plus tard, l'attaquant de la Juventus Turin allait alors être celui qui manquerait le tir au but décisif face à Gianluigi Donnarumma (1-1, 1 tab 4). Le gardien italien pourrait retrouver un Espagnol la saison prochaine au PSG : Sergio Ramos (35 ans).

Pas encore arrivé à Paris, où sa visite médicale ne devrait plus trop tarder, l’ancien capitaine du Real Madrid a accusé le coup après l’élimination de ses petits camarades. « Triste et injuste, a-t-il tweeté cette nuit. Je n’ai pas pu être avec vous, mais vous avez fait vibrer et ému tout un pays. Fier de notre Sélection. »

Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 6, 2021