PSG, Real Madrid - Mercato : rebondissement de taille dans le dossier Lewandowski !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le dossier Robert Lewandowski (33 ans) commence à faire des étincelles. Interrogé en conférence de presse au sujet de l’absence de discussions de prolongation entre le Bayern Munich et l’attaquant polonais, Julian Nagelsmann n’a pas caché sa surprise. Et son agacement.

« Ce n’est plus comme avant où les joueurs re-signaient rapidement, a-t-il soufflé. Le processus est désormais souvent plus long et c’est plus compliqué. Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais prolonger Lewandowski. Il le sait déjà mais je sais comment fonctionne l’industrie du football et que les rumeurs démarreront tôt ou tard. »

Le coach du Bayern Munich dit vrai puisque les rumeurs autour d’un avenir au PSG ou au Real Madrid ont déjà fleuri dans la presse. Plus récemment, c’est au tour de Manchester United de se voir relié à l’attaquant polonais. Selon le site espagnol TodoFichajes, le club bavarois demanderait 60 millions d’euros pour le laisser partir cet été.

Manchester United monitoring Bayern Munich’s Robert Lewandowski https://t.co/1WhE7YNHrA — Football Reporting  (@FootballReportg) March 19, 2022

Pour résumer Tous les deux cités pour faire signer Robert Lewandowski (Bayern Munich, 33 ans) au mercato estival, le PSG et le Real Madrid voient une très mauvaise nouvelle émerger avec l’arrivée de la concurrence des clubs anglais.

Bastien Aubert

Rédacteur