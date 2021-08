PSG, Real Madrid - Mercato : Riolo fait une demande à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Communication raté d’Mbappé selon Daniel Riolo. Alors que Nasser Khelaïfi a profité de la présentation de Lionel Messi pour envoyer un message à Mbappé : "Kylian est Parisien. Il a dit publiquement qu'il voulait une équipe compétitive. Là, je pense qu'elle l'est. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre que rester désormais »; Daniel Riolo n’a pas manqué de réagir.

Le consultant d’RMC Sport a notamment critiqué la communication « pourrie » de l’attaquant français et souhaite désormais qu’il sorte du silence. « Il prend un gros coup de pression Mbappé là, non ? En gros, à lui de dire qu'il veut partir. Qu'il assume. Sinon, toujours pas de réaction joyeuse de sa part à la venue de Messi, j'ai raté ça ? En même temps, Mbappé s'est mis tout seul dans la merde avec une communication pourrie. Avoir conseillers et avocats pour en arriver à ça, franchement, c'est minable… » - propos retranscrits par Maxifoot. Mais ce n’est pas tout, le journalisme a également rajouté que « c'est aussi la preuve que les caprices du genre 'je veux une grosse équipe, j'aime pas le DS, faut le virer' et le bla-bla autour, ça ne paye pas. Et que ce sont surtout des prétextes ou des mensonges. » Pas sur que le joueur et son entourage apprécie, reste à savoir comment va se passer l’entente entre Mbappé et Messi, et si le joueur décide de rester au Paris Saint-Germain ou non. Affaire à suivre.

Il prend un gros coup de pression M’bappe là non ? En gros à lui de dire qu’il veut partir. Qu’il assume. Sinon tjs pas de réaction joyeuse de sa part à la venue de Messi ? J’ai raté ça ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 11, 2021