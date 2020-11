Depuis une dizaine de jours, le cas de Sergio Ramos (Real Madrid, 34 ans) enflamme la presse espagnole. Le capitaine de la Roja tarde à prolonger son bail au delà de juin 2021 et, d'après El Chiringuito, le Paris Saint-Germain est venu aux nouvelles... offrant même un joli contrat au Sévillan pour le faire lâcher la Maison Blanche.

« Ce ne sont que des rumeurs »

Alors que Leonardo a annoncé des marchés des transferts sans folie à Paris, l'annonce avait de quoi surprendre. Pour beaucoup, le clan de Sergio Ramos met la pression à Florentino Perez pour obtenir le contrat de son souhait et conserver au maximum son imposant salaire (entre 16 et 17 M€ par an).

Coéquipier de Sergio Ramos en sélection espagnole, Juan Bernat ne croit pas en la venue du capitaine du Real au PSG. Dans un entretien à l'AFP, le latéral francilien, actuellement blessé, s'est voulu très clair : « Ramos est un joueur incroyable, avec beaucoup de caractère. Mais je ne peux rien dire d'autre, ce ne sont que des rumeurs ». Difficile d'être plus clair...