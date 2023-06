PSG, Real Madrid - Mercato : Tebas fait une annonce retentissante sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

En marge d'un événement organisé ce jeudi par la Liga, Javier Tebas a été interrogé sur Kylian Mbappé, dont le feuilleton de son avenir est reparti de plus bel depuis le début de la semaine. Le président de la Liga croit savoir que l'ancien Monégasque va quitter le PSG cet été.

"Je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison"

"J’espère que Kylian Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature", a annoncé Javier Tebas des propos rapportés par Marca.

⚽️ PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar a pris une décision fracassante pour Mbappé et Campos #ButFC https://t.co/HJP9iCDwJL — But! Football Club (@club_but) June 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, estime que Kylian Mbappé, toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, va quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur