PSG, Real Madrid - Mercato : tensions chez les Mbappé, l’offre de l’émir du Qatar a changé !

Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La forme olympique de Kylian Mbappé (22 ans) n’a échappé à personne. Et surtout pas aux socios du Real Madrid et des supporters du PSG. Joueur phare du club de la capitale depuis le début de la saison, et encore plus depuis qu’il a vidé son sac sur son mercato estival agité, le champion du monde 2018 a décidé de ne plus évoquer son avenir pour éviter de froisser ses dirigeants.

Ces derniers ont néanmoins l’intention de revenir à la charge prochainement avec une nouvelle offre en tête. « Ses prestations de haute volée plaident en faveur de Kylian Mbappé qui compte aller au bout de son contrat, assure le journaliste Abdellah Boulma, bien renseigné sur le PSG. Un mince espoir subsiste encore du côté de la Direction du PSG pour une prolongation de courte durée écartant l’hypothèse d’un départ libre en juin prochain. »

Vue d’Espagne, cette nouvelle stratégie pourrait commencer à faire frémir les dirigeants du Real Madrid, Florentino Pérez en tête. « Il y a des divergences au sein de la propre famille de Mbappé au sujet de son avenir », a affirmé Pipi Estrada hier soir dans l’émission El Chiringuito. Son entourage proche serait ainsi enclin à le voir prolonger au PSG.

