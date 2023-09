PSG, Real Madrid - Mercato : Thierry Henry prend position dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Kylian Mbappé a connu un été très particulier et une mise à l’écart du côté du PSG, le capitaine de l’équipe de France a pu compter sur beaucoup de soutien dans cette période. S’il ne s’était pas exprimé sur le sujet quand il était en poste sur Prime Vidéo, Thierry Henry – qui est désormais à la tête de l’équipe de France Espoirs - est revenu sur l’épisode estival parisien… en prenant fait et cause pour le Bondynois. La fiche du PSG sur But! Football Club « Il n’a jamais manqué de respect au PSG » Pour Henry, qui s’est exprimé sur RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme », Kylian Mbappé a été irréprochable de A à Z dans l’histoire : « Il avait prolongé de deux ans alors qu’il devait partir, vous voulez quoi ? Il n’a rien fait de mal, est-ce qu’il a le droit de respecter son contrat ? Oui. Quand un club veut te faire partir et que tu as envie de respecter ton contrat, tu pars. Ils font tout pour que tu puisses partir. Même moi j’étais persuadé qu’il allait partir. Mais il n’a jamais manqué de respect au PSG ni à ses coéquipiers ». Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour Thierry Henry, Kylian Mbappé n'a pas grand chose à se reprocher dans le bras de fer estival que le Bondynois a vécu avec le PSG... Le coach de l'équipe de France Espoirs assure que le capitaine des Bleus a été parfait de A à Z.

Alexandre Corboz

Rédacteur