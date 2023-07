PSG, Real Madrid - Mercato : un accord fou va tomber pour Mbappé !

Il y a quelques heures, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a annoncé qu'Al-Hilal aurait formulé une offre de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Kylian Mbappé cet été.

Comme on pouvait s'y attendre, les propriétaires qataris du PSG compteraient bien accepter cette folle proposition du club saoudien, toujours d'après Fabrizio Romano. "Le PSG acceptera cette offre de 300 millions d'euros, il n'y aucun doute", a fait savoir le spécialiste des transferts, qui précise qu'il n'y aurait pas encore de discussion entre Al-Hilal et l'attaquant français dont le transfert vers l'Arabie saoudite ne se fera qu'au cas où il accepte de partir là-bas.

◉ Man United working on Højlund, not on Kane at this stage.



🚨 Bayern will send new bid for Kane.



◉ PSG will accept €300m bid, no doubts.



◉ No talks with Al Hilal-Mbappé yet but permission given.



◉ PSG still feel Real Madrid agreed with KM.



🎥 https://t.co/kRMf4IYGyM pic.twitter.com/KHuSgL947k