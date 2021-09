PSG, Real Madrid - Mercato : un coup d’avance pour Leonardo avec Haaland ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Auteur de 65 buts en autant de matchs disputés avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland fait rêver toute l'Europe et notamment le FC Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais selon Arsène Wenger, l'attaquant norvégien rejoindra la Premier League s'il venait à quitter le club de la Ruhr.

« Je pense que Haaland ira en Angleterre. La puissance économique de la Premier League est trop forte. Le football anglais est dominant et c’est là ou il y a le plus d’argent. Haaland est le prochain grand buteur après Mbappé. C’est un super talent. Son ambition, son envie de marquer des buts et sa capacité à gagner des duels font de lui un joueur différent des autres. Il veut gagner et il y a quelque chose en lui qui en font un excellent attaquant », a lâché l'ancien entraîneur d'Arsenal pour Bild.

Fabrizio Romano, plus spécialisé que Wenger dans les transferts, ne dit pas vraiment la même chose. Selon le journaliste de Sky Italia, la priorité d’Haaland pour son avenir sera la vision et le projet de son futur club. Son père et Mino Raiola ont déjà été approchés par beaucoup de clubs. Il y a le PSG, des clubs anglais, espagnols et le Bayern Munich dans la course. On peut donc penser que la proximité de Raiola avec Leonardo pourrait faire pencher la balance tôt ou tard.

