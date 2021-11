PSG, Real Madrid - Mercato : un coup tordu de Leonardo à Zidane pour remplacer Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

« Kylian Mbappé se rapproche chaque jour un peu plus du Real Madrid. » Voilà comment As a résumé ce samedi les dessous de la prolongation du champion du monde 2018 au PSG. Selon le quotidien madrilène, l’intéressé ne parvient toujours pas à s’accorder avec les dirigeants parisiens et se dirige de plus en plus vers la capitale espagnole.

Pour contrer ce départ, ABC avance que le PSG a bien l’intention de perturber dossier Vinicius Junior. Auteur d'un début de saison 2021-2022 éblouissant avec la Casa Blanca (18 matches, 10 buts, 7 passes décisives), l'ailier brésilien est en pleine discussion avec ses dirigeants pour une prolongation alors que son bail actuel court jusqu'en juin 2024. Florentino Pérez lui propose de doubler son salaire avec un nouveau contrat de cinq ans.

Le PSG veut interférer dans les discussions en lui offrant un salaire annuel net de 17 millions d'euros ! Il s’agirait d’un coup étonnant en cas d’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG, ce dernier n’ayant jamais su comment donner confiance à Vinicius Junior lorsqu’il était le coach du Real Madrid. L’international brésilien le sait et en manque d’ailleurs jamais l’occasion de remercier Carlo Ancelotti de l'avoir relancé. Contrairement à ZZ ?

Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino. bon ça fait déjà une info : Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino…En attendant puisqu’il est conforté si Pochettino veut se mettre à bosser ça peut être mal après un an d’adaptation — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 26, 2021