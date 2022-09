PSG, Real Madrid – Mercato : un géant européen se place déjà pour Mbappé en 2024

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Si, du côté du Real Madrid, on commence déjà à préparer psychologiquement son opinion publique à l'idée de relancer le dossier Kylian Mbappé à la fin de son actuel contrat au PSG en 2024, les Merengue ne sont pas les seuls à rêver secrètement du Champion du Monde. Le seul, rappelons-le, à pouvoir lever l'option d'une année supplémentaire (2025) qui figure dans son contrat.

Manchester United s'est placé discrètement

D'après le média britannique 90min, Manchester United se serait aussi mis en tête de tenter le coup Kylian Mbappé dans l'éventualité où ce dernier arrivait en fin de contrat. D'ici à l'horizon 2024-2025, les Red Devils – qui n'ont plus rien gagné depuis 2017 (Coupe de la Ligue + Ligue Europa) – auront le temps de relancer la machine pour redevenir attractif...

Si Kylian Mbappé ne s'est pas exprimé clairement sur sa prolongation de l'été dernier après la fin du Mercato d'été, on dit le natif de Bondy déçu des promesses non tenues du Mercato. De quoi le pousser dans les bras d'un autre grand d'Europe que le Real Madrid qui hante ses nuits depuis sa plus tendre enfance ?