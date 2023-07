PSG - Mercato : un nouveau courtisan arrive, Mbappé va encore à la guerre avec Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé (24 ans) a vu un nouveau courtisan frapper à sa porte. Selon le journaliste britannique Duncan Castles, Chelsea ferait le forcing pour le recruter cet été en échange d’un joueur et d’une somme d’argent importante. Comme Liverpool avant elle, la proposition des Bleus devrait rester lettre morte, l’attaquant du PSG ne souhaitant quitter Paris que pour signer au Real Madrid. La fiche de Kylian Mbappé La guerre froide continue En parallèle, ce même Mbappé aurait dit non à une nouvelle proposition du PSG. Selon RMC Sport, le club de la capitale lui aurait proposé une clause pour lui promettre une vente l'été prochain s'il active sa prolongation d'un an. Réponse cash de l’attaquant tricolore : c’est non ! La guerre froide continue donc entre les deux parties. 🚨🚨🚨 Le PSG aurait proposé à Mbappé une clause pour lui PROMETTRE une vente l'été prochain s'il active sa prolongation d'un an, mais le joueur a dit NON. 🇫🇷❌ [ @RMCsport ] pic.twitter.com/KtOdqrVcug — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) July 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que Chelsea se serait positionné pour récupérer Kylian Mbappé (24 ans) au mercato estival, en plus d'un joueur et d'une somme d'argent, l’attaquant tricolore aurait refusé une nouvelle proposition juteuse avec club de la capitale.

Bastien Aubert

Rédacteur