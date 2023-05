PSG, Real Madrid - Mercato : un proche de Mbappé dévoile la date de son départ définitif !

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

En affirmant dimanche aux yeux de tous qu’il honorerait sa dernière année de contrat au PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé a encore pris tout le monde à contre-pied. Alors que les rumeurs les plus folles d’un départ cet été commençaient à fleurir, la star du club de la capitale les a toutes coupées à a racine. La question qui se pose désormais est de savoir s’il a finalement prévu de partir un jour.

« C’est parti pour que ça se finisse »

« C’est parti pour que ça se finisse. Son discours paraît clair, sur de lui sur son plan de carrière, a assuré Jérôme Rothen au micro de RMC Sport hier soir. C’est un génie de ce côté-là. Il a été surprenant aussi dans le passé. Il y a deux ans ça ne sentait pas bon et pourtant il a prolongé de deux ans plus une année en option. Le PSG a réussi une fois. Est-ce qu’ils réussiront une seconde fois ? J’ai du mal à y croire. Vu son tempérament, il se prépare déjà à vivre une année prochaine exceptionnelle au PSG en Ligue des Champions et quoiqu’il se passe, il partira en fin d’année. (…) J’ai un peu changé d’avis parce qu’il a fait très attention au projet qu’on lui a vendu mais ce projet n’a pas trop existé cette année. C’était peut-être la pire année sous QSI. Ça ne s’oublie pas et il n’est plus un jeune joueur. Lui aussi a envie de gagner la plus belle des compétitions et si ce n’est pas avec le PSG ça sera avec un autre club. »

