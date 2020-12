PSG, Real Madrid – Mercato : Une destination pourrait se préciser pour Jese

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour AS, l'agent de Jese Rodriguez (27 ans), Gines Carvajal, a fait le point sur la situation de l'ancien attaquant du Real Madrid, libéré par le PSG cet hiver. Alors que le nom de Fenerbahçe revenait avec insistance ces derniers jours, la piste turque a été démentie.

Un club de MLS sur les rangs

« Ce n'est pas vrai. Je n'ai eu aucun contact avec le Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque, a indiqué l'agent de l'Espagnol (propos traduits par FootMercato. Mais actuellement on négocie avec des clubs. L'un d'eux est en MLS. Jouer aux Etats-Unis est une option pour lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un autre club dans un autre pays européen ». Une mise au point en bonne et due forme.