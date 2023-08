PSG, Real Madrid - Mercato : énorme double bombe dans le dossier Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain cette saison. On se dirige donc vers un nouveau rendez-vous manqué entre l'attaquant français et le Real Madrid, qui rêve de le recruter de plusieurs années. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Le PSG a attendu une offre du Real Madrid pour Mbappé durant trois semaines Ce lundi soir, le journaliste espagnol d'AS, Andres Onrubia, a fait des incroyables révélations sur le dossier Mbappé, annonçant que l'ancien Monégasque aurait était mis sur le marché des transferts durant trois semaines par le PSG mais que le Real Madrid n'aurait pas bougé le petit doigt durant ce laps de temps. "Durant trois semaines, Kylian Mbappé était sur le marché des transferts. Sauf que l'offre du Real Madrid n'est jamais arrivée." 👀🐢 El corresponsal del Diario AS en París, Andrés Onrubia, apuntó que el francés estuvo en el mercado durante tres semanas, pero el Real Madrid no se movióhttps://t.co/hnunOHBESn — Diario AS (@diarioas) August 29, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer D'après le journaliste espagnol d'AS, Andres Onrubia, le Paris Saint-Germain aurait bien mis Kylian Mbappé sur le marché des transferts cet été mais n'aurait reçu aucune offre du Real Madrid.

Fabien Chorlet

Rédacteur