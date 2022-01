PSG, Real Madrid - Mercato : une faille s’ouvre dans le dossier Lewandowski !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Si l’on parle quotidiennement de l’avenir de Kylian Mbappé, comme c’est encore le cas aujourd’hui, le futur de Robert Lewandowski pourrait aussi devenir un sujet récurrent ces prochaines semaines. Et pour cause : l’attaquant polonais (33 ans) n’a toujours pas prolongé un contrat qui court au Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Si rien ne bouge d'ici l'été, le club bavarois devra vendre son attaquant phare, sous peine de le voir partir libre un an plus tard.

Selon Bild, le Bayern Munich veut à tout prix éviter cette situation : soit Lewandowski prolonge d'ici au mois de juin, soit il devra plier bagage. Des négociations vont donc démarrer dans les prochains jours entre son agent Pini Zahavi et la direction munichoise pour déterminer quelle sera la marche à suivre.

Courtisé par le PSG et le Real Madrid, Lewandowski souhaite deux ans de contrat supplémentaires pour rester au Bayern Munich, option que serait prête à lui offrir le géant allemand à condition de baisser le salaire de l’international polonais, lui qui est déjà le mieux payé au club avec ses 24 M€ bruts annuels. C’est là où ses courtisans fortunés pourraient entrer en jeu.

