PSG, Real Madrid - Mercato : une offre en or est tombée pour Pogba !

Manchester United n'a pas dit son dernier pour prolonger Paul Pogba, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. En effet, selon les informations du média italien Calcio Mercato, une nouvelle offre de prolongation aurait été formulée par les dirigeants mancuniens au milieu de terrain français.

S'il venait à accepter cette proposition, le champion du monde 2018 verrait son salaire passer de 15 à 20 millions d'euros annuels bruts. De son côté, l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, préférerait que son joueur signe au Paris Saint-Germain, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport.

