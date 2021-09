PSG, Real Madrid - Mercato : une offre historique se prépare pour Pogba

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Annoncé sur le départ, Paul Pogba, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, est finalement resté à Manchester United cet été malgré les convoitises du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Mais convaincu par le mercato estival de son club, qui a recruté Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, le milieu de terrain français serait prêt à prolonger son contrat avec les Red Devils.

Cela tombe bien, un nouveau contrat historique devrait être proposé par les dirigeants mancuniens au champion du monde 2018, selon les informations du Daily Express. Un bail longue durée et un salaire annuel de 26 millions d'euros sont évoqués. S'il venait à accepter cette prolongation de contrat, Paul Pogba deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League.

Man Utd to make Paul Pogba highest paid Prem player of all time with blockbuster contract https://t.co/x4YYI83rxi pic.twitter.com/G6CBSAn9vF — Express Sport (@DExpress_Sport) September 19, 2021