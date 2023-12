PSG, Real Madrid - Mercato : une offre stratosphérique arrive, Mbappé va l’écouter !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Kylian Mbappé sera très attendu ce soir à Dortmund (21h). Et pour cause, le PSG doit faire un résultat face au Borussia pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue des champions. En attendant, son avenir refait parler depuis ce début de semaine. Si le Bondynois (24 ans) ne semble pas lier son futur personnel au parcours du PSG en Ligue des champions, il restera attentif à la moindre proposition juteuse. Et cela tombe bien puisque Nasser al-Khelaïfi a prévu de parler avec lui prochainement avec quelques arguments.

Le PSG va proposer une offre stratosphérique à Mbappé

« Quelque soit l’issue du PSG en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi a prévu de se réunir avec le clan Mbappé, a affirmé le journaliste Juanfe Sanz cette nuit dans l’émission El Chiringuito. Il joue ses cartes, avec une offre stratosphérique et Mbappé a prévu d’écouter la proposition d’al-Khelaïfi. Le PSG est persuadé qu’il y aura une confrontation et le joueur prendra sa décision, Real Madrid ou pas... »

