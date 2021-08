PSG, Real Madrid – Mercato : une révélation de l'Euro 2020 va marcher sur les traces d'Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les fans du PSG sont beaucoup plus heureux que ceux de l'Inter Milan depuis le début du Mercato. Alors que le club de la capitale enchaîne les grosses signatures, l'Inter perd ses meilleurs éléments dans la foulée de son titre de champion d'Italie. Romelu Lukaku va rejoindre Chelsea et avant lui, Achraf Hakimi avait pris la direction de Paris.

Un départ que l'Inter va compenser avec la signature de Denzel Dumfries, une des révélations du dernier Euro. L'international néerlandais du PSV Eindhoven va s'engager pour 12 M€, dès demain.

It’s been full of many emotions. Some positive. Some negative. But one thing that has stayed consistent is the support from our fans. We want to thank you for the massive support you gave us from home and socials. We can’t wait to have you physically with us once again! 🙏🏾🔥 pic.twitter.com/sBA55ZKcXo