PSG, Real Madrid - Mercato : Zidane pourrait enlever une épine du pied de Paris pour Pochettino

La valse des entraineurs continue de plus belle en Europe ! Lassé par sa situation et désireux de se lancer dans un nouveau projet, Zinedine Zidane a décidé de quitter, ce jeudi, son poste d'entraineur principal du Real Madrid. Mais que les admirateurs du champion du Monde 98 se rassurent, ce dernier n'a pas l'intention de prendre des vacances et aimerait rebondir sur un nouveau banc le plus rapidement possible.

Mais pour aller ou ? Telle est la question qui agite les fans de ballon rond. Selon les informations du Telegraph, le technicien tricolore ferait partie des prétendants pour prendre les rênes de Tottenham. Le président des Spurs, Daniel Levy, aurait en effet coché le nom de ZZ pour devenir l'entraineur principal de l'équipe première. Une aubaine pour le PSG puisque Mauricio Pochettino fait également partie des alternatives envisagés par Tottenham. Zidane bientôt sauveur du club de la capitale ?