PSG : Sergio Ramos chagrine déjà Mauricio Pochettino

Sergio Ramos se fait désirer. Recrue phare du mercato estival du PSG, le stoppeur de 35 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. La raison ? Un pépin au mollet et plus globalement un physique chancelant qui demandent la plus grande prudence de la part de son staff médical.

Absent encore ce soir à Faro en amical contre le Séville FC, Ramos le sera encore dimanche face au LOSC lors du Trophée des Champions. L'objectif du staff du PSG était de pouvoir compter sur lui début août : soit dimanche 1er à Tel-Aviv face à Lille pour le premier match officiel de la saison, soit à Troyes, le 7, pour la première journée de L1. Le doute est plus que jamais permis aujourd’hui, ce qui a une première conséquence préoccupante en interne.

« Cette nouvelle absence chagrine Mauricio Pochettino et son staff de même que les supporters, explique L’Équipe ce mardi. L'Espagnol de 35 ans est une attraction. Depuis le recrutement de Di Maria en 2015, jamais un joueur étranger, à l'exception de Neymar, n'avait vendu autant de maillots, plusieurs milliers, dans les premiers jours suivants son arrivée. Et cela aurait constitué un joli clin d'oeil de voir Ramos disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG face à son ancien club. » Ce ne sera donc pas le cas.

💥 "Me parece una FALTA de RESPETO MUY GRAVE" 💥



🔥 "Parece que quiere TOCAR las NARICES al MADRIDISMO"



‼ Tremendo 'PALO' de @juanma_rguez a RAMOS tras su FOTO con MBAPPÉ. #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/sBz0gkAYED — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 26, 2021